Die größte Reform in der mehr als 230-jährigen Geschichte der Diözese Linz ist einen Schritt weiter: Statt des gewohnten Klingelbeutels wanderte am Samstag im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels ausnahmsweise eine Wahlurne durch die Reihen des Diözesanforums, das mit Musik und Gebet aufgelockert war und eine deutliche Empfehlung an den Linzer Bischof Manfred Scheuer aussprach: 94,5 Prozent der 186 stimmberechtigten haupt- und ehrenamtlichen Kirchenmitarbeiter sprachen sich für die geplante