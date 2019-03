95.000 Besucher strömten zur Energiesparmesse

WELS. Zufriedene Gesichter nach Abschluss der Energiesparmesse in Wels, bei der 800 Aussteller aus zehn Nationen über Trends und Neuheiten in den Bereichen Bau und Sanierung, Heizung, Energie und Bad informierten.

Großer Besucherandrang in den Messehallen Bild: ROLAND PELZL

"Bei der Besucherzahl hatten wir heuer eine Punktlandung und liegen mit 95.000 Besuchern auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr", sagte Messedirektor Robert Schneider gestern im Gespräch mit den OÖN. Besonderes Interesse gab es heuer an dem "Raus aus dem Öl"-Bonus, der den Umstieg auf umweltfreundlichere Heizformen erleichtern soll. Dabei kann man sich 5000 Euro für den Heizkesseltausch abholen. Bei einer zusätzlichen Sanierungsmaßnahme sind in Oberösterreich bis zu 13.900 Euro an Förderungen von Bund und Land möglich. Dementsprechend groß war auch der Andrang bei den Herstellern von Wärmepumpen und Pelletsheizungen.

"Vom Großteil der Aussteller haben wir die Rückmeldung, dass das Publikum nicht nur sehr interessiert war, sondern auch mit konkreten Kaufplänen und Investitionsabsichten nach Wels gekommen war", sagte Messechef Schneider. Bei einer Befragung gaben mehr als 90 Prozent der Besucher an, dass sie die Messe weiterempfehlen würden.

Viele wollten mehr über die Neuerungen im Bereich "Smart Home und E-Autos" wissen. Zu diesen Themen gab es eine Sonderschau und als Ergänzung dazu einen Ladepark für E-Autos mit 35 Ladepunkten, der gut ankam.

Groß war der Andrang auch an den beiden Ständen der OÖNachrichten, wo die Besucher an der Verlosung eines Ford Focus teilnehmen konnten. (krai)

