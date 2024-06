94-Jähriger in St. Leonhard bei Freistadt ertrunken

Der 94-Jährige war am Donnerstagnachmittag damit beschäftigt, einen Bachlauf von angeschwemmten Baumstämmen zu befreien. Dazu benutzte der Pensionist eine Seilwinde. Beim Befestigen der Ketten an den Fichtenstämmen dürfte er kopfüber in das Wasser gestürzt sein.

Beine des Mannes hatten sich verfangen

Seine Ehefrau (90) entdeckte den leblosen Mann und alarmierte die Einsatzkräfte. Soweit es ihr körperlich möglich war, leistete sie Erste Hilfe. Polizisten versuchten den 94-Jährigen aus dem Bachbett zu befreien. Die Rettung gestaltete sich jedoch schwierig, da sich die Beine des Mannes verfangen hatten. Ein Polizist stieg in den Bach und befreite die Beine des Mannes.

Mit Hilfe der Crew des Rettungshubschraubers, die zwischenzeitlich eingetroffen war, konnte der Verunglückte an Land gebracht werden. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Pensionisten feststellen.

