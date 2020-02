93-Jähriger wurde tot in Liftschacht gefunden

In einem Mehrparteienhaus in der Gürtelstraße wurde am Samstag ein 93-jähriger Mann von einem Aufzugtechniker und der Polizei tot aufgefunden. Die Tochter hatte den Pensionisten am Samstagmorgen als vermisst gemeldet. Als die Einsatzkräfte am Wohnhaus des Mannes eintrafen, stellten sie fest, dass der Aufzug einen Defekt meldete. Wie sich später herausstellte, soll der Lift schon seit mehreren Tagen außer Betrieb gewesen sein. Kurz nach ihrem Eintreffen fanden die Beamten den 93-Jährigen leblos im Aufzugschacht. Höhenretter der Berufsfeuerwehr Linz bargen die Leiche aus dem engen Schacht. Es bestätigte sich, dass er der Gesuchte war. Als Todesursache wurden von einem Arzt schwerste Verletzungen, verursacht durch einen Sturz aus großer Höhe, festgestellt.

> Video: Ermittlungen nach tödlichem Liftunfall

Warten auf Obduktionsergebnis

Derzeit wird noch ermittelt, warum sich die Lifttür überhaupt öffnen ließ, aus welchem Stockwerk der 93-Jährige in die Tiefe gestürzt ist, warum es zu dem tödlichen Sturz kam und wie lange der Mann dort gelegen hat. "Das alles ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Neue Erkenntnisse wird es erst in den nächsten Tagen beziehungsweise nach der Obduktion des Leichnams geben", sagt Chefinspektor Johann Baumgartner von der Pressestelle der Polizei Oberösterreich.

