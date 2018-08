918 Kilometer: Der lange Flug des Sperbers von Litauen bis Linz

LINZ. Ein schwer verletztes Sperber-Weibchen brachte die Tierrettung Oberösterreich am 4. April in die Greifvogel- und Eulenschutzstation des Naturschutzbundes nach Linz-Ebelsberg.

Das Sperber-Weibchen aus Litauen Bild: Heidi Kurz

"Das einjährige Weibchen war in einem Innenhof im Kleinmünchner Ortsteil Kleinwört gegen eine Fensterscheibe geprallt", berichtet Reinhard Osterkorn (70), der Leiter der Station. Dabei hatte es ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Nach zwei Wochen war es so weit genesen, dass es in die freie Natur entlassen werden konnte.

Am linken Bein fand sich ein Alu-Ring mit einer wissenschaftlichen Markierung. Nach der Ablesung der Ringnummer und Meldung an die Vogelwarte Österreich ergaben die Daten: Die Sperber-Dame war am 17. Oktober 2017 in Silute in Litauen erstberingt worden. Bis nach Linz hatte sie binnen 169 Tagen 918 Kilometer zurückgelegt. Die Bestätigung aus Litauen liegt seit dieser Woche vor. "So eine enorme Distanz hat noch kein Sperber hinter sich gebracht, den wir bisher bei uns betreut haben", sagt Osterkorn. (kri)

Infos zur Greifvogel- und Eulenschutzstation und zu Vogel-Patenschaften unter oberoesterreich@naturschutzbund.at

