90er-Konzert in Wels: Anrufer drohte mit Bombe

Tausende Besucher ließen Freitagabend auf dem Welser Messegelände beim von den OÖNachrichten präsentierten Konzertspektakel "We love the 90s" die neunziger Jahre hochleben (Hier geht's zum Bericht.). Eine via Telefon bei der Polizei eingegangene Bombendrohung trübte jedoch die gute Stimmung.

Ersten Informationen zufolge soll ein Anrufer damit gedroht haben, dass "in 20 Minuten hinter der Bühne eine Nagelbombe explodiert". Danach legte der Unbekannte, bei dem es sich um älteren Mann mit österreichischen Dialekt handeln soll, auf.

Straßen im Nahbereich wurden darauf gesperrt, Gäste durften das Konzertgelände zunächst nicht verlassen und zuströmende Besucher wurden vorerst gestoppt. Polizisten durchsuchten den Bühnenbereich nach einer Bombe, auch ein Diensthund der Polizei war im Einsatz. Ein verdächtiger Gegenstand wurde nicht gefunden. Nach rund einer dreiviertel Stunde konnte die Polizei endgültig Entwarnung geben und die Sperren wieder aufheben. Das Konzert wurde wie geplant bis 23 Uhr fortgesetzt.

In den vergangenen Jahren hatte es in Wels mehrere ähnliche Drohungen gegeben. Im September 2017 musste das "Konzertspektakel" auf dem Welser Messegelände abgebrochen werden, nachdem ein Anrufer mit einer Bombe gedroht hatte.

