90 km/h zu schnell: 21-Jähriger von Polizei gestoppt

Der 21-jährige Lenker aus Niederösterreich fuhr 160 statt der erlaubten 70 km/h, wie die Lasermessung der Beamten ergab. Nach einer kurzen Nachfahrt konnte der Autofahrer angehalten werden.

Der Lenker gab an, dass er so schnell gefahren sei, da er seine am Beifahrersitz befindliche Freundin ins Krankenhaus fahren wollte. Die Beifahrerin lehnte das Herbeiholen einer Rettung ab und gab an, dass die Schmerzen nicht so stark seien. Der Führerschein wurde dem Lenker an Ort und Stelle durch die Beamten vorläufig abgenommen. Der Lenker wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper