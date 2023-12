9 Tipps, damit zu Weihnachten nur das Christkind und nicht auch die Feuerwehr kommt

Innerhalb weniger Sekunden kann ein Christbaum zur Riesenfackel werden und die Wohnung in Vollbrand setzen.

Ganz schnell kann es vorbei sein mit der weihnachtlichen Besinnung, wenn plötzlich hohe Flammen aus Adventkranz oder Christbaum schlagen. Und das kann ganz schnell gehen, warnen Feuerwehren alle Jahre wieder. Innerhalb weniger Sekunden kann der Adventkranz lichterloh brennen oder der Christbaum zur Riesenfackel werden und die gesamte Wohnung in Brand setzen. Auslöser sind meist falsch positionierte oder vergessene Kerzen.

Rund 500 Mal brennt es pro Jahr in Haushalten in Oberösterreich. Und jeder fünfte Brand wird durch Kerzen ausgelöst, heißt es von der Brandverhütungsstelle in Linz.

Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, rät der Landesfeuerwehrverband:

Kerzen und Wunderkerzen, ob am Christbaum oder Adventkranz, nie unbeaufsichtigt brennen lassen

Adventkränze und Gestecke immer auf eine nicht brennbare Unterlage (Keramik oder Metall) stellen

Der Abstand der Flamme zu Tannenzweigen und möglichen brennbaren Materialien (Christbaumschmuck, Vorhänge, Tischdecken, Deko) sollte möglichst groß sein

Kinder und Haustiere nie mit brennenden Kerzen alleine lassen

Christbaumständer mit sicherem Stand verwenden oder gegebenenfalls auch zusätzlich fixieren (vor allem in Haushalten mit kleineren Kindern und Haustieren empfehlenswert)

Damit die Bescherung nicht im Chaos endet, zur Sicherheit immer einen Feuerlöscher oder einen Eimer Wasser in der Nähe bereithalten

Zugluft beachten

Vorsicht beim Ausblasen der Kerzen – auch Funken können einen Brand auslösen

Kerzen auf Adventkränzen und Christbäumen sollten nach den Feiertagen nicht mehr angezündet werden - die bis dahin schon trockenen Zweige sind besonders leicht entflammbar

Sollte es dennoch zu einem Brand kommen:

Ruhe bewahren

Sofort den Notruf wählen (Feuerwehr 122, Euro-Notruf 112)

Menschen und Tiere in Sicherheit bringen

Löschversuche nur dann selbst vornehmen, wenn man sich dadurch nicht in Gefahr bringt

Brandverletzungen sofort mit kaltem Wasser oder Schnee kühlen, notfalls einen Arzt oder die Rettung (Notruf 144) verständigen

Gefahrenbereich verlassen, Fenster und Türen schließen

Nachbarn warnen

Die Feuerwehr beim Eintreffen einweisen und über die Lage informieren

Sollte das Treppenhaus verraucht sein, in der Wohnung bleiben und die Feuerwehr auf sich aufmerksam machen

