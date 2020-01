89-jährige Linzerin wurde Opfer von Kautionsbetrügern

Seit Jahren warnen die Kriminalisten vor sogenannten Kautionsbetrügern. Sie rufen vor allem bei älteren Menschen an und machen ihnen weis, Familienangehörige seien in Not geraten und bräuchten dringend Geld, um nicht ins Gefängnis zu müssen.

Wieder ist so eine Straftat passiert, dieses Mal in Linz. Eine 89-Jährige erhielt am Dienstag den Anruf eines ihr unbekannten Mannes. Während die Seniorin im Hintergrund eine Frau weinen und schluchzen hörte, erzählte der Anrufer ihr, ihre Tochter habe einen Unfall gehabt und dabei gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Jetzt seien 70.000 Euro Kaution fällig, ansonsten müsse die Tochter in Haft. Die 89-Jährige sagte, sie habe einen Teil des Geldbetrages in Bar zuhause. Der Anrufer antwortete, er habe schon einen Kollegen zu ihrem Haus geschickt, um das Geld abzuholen. Dieser Mann nahm das Bargeld sofort an sich. Als die betrogene Frau eine Bestätigung verlangte, flüchtete dieser.