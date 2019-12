88 Menschen starben heuer im Straßenverkehr

Das zeigt die Statistik des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Im Bundesländervergleich liegt Oberösterreich damit auf Platz zwei gleich nach Niederösterreich.

Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle gab es heuer im Bezirk Vöcklabruck, gefolgt von Linz-Land und Ried. Die wenigsten tödlichen Unfälle ereigneten sich in der Landeshauptstadt.

Die Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle ist heuer in Oberösterreich gestiegen, informiert der Verkehrsclub. Seit Jahresbeginn sind nach vorläufigen Daten bereits 13 Fußgänger bei Verkehrsunfällen getötet worden. Das sind um vier mehr als im Vorjahr. Insgesamt ist die Zahl der Verkehrstoten in Oberösterreich im Jahresvergleich rückläufig. 2018 kamen insgesamt 93 Verkehrsteilnehmer in Oberösterreich ums Leben.

Österreichweit nimmt die Zahl der Toten im Straßenverkehr zu: 398 Unfallopfer gibt es seit Anfang des Jahres. Besonders gefährdet sind Kinder. Laut VCÖ-Statistik ist die Zahl der getöteten Kinder im Straßenverkehr gestiegen.

