87-Jähriger verursachte Unfall: Drei Verletzte

Der 87-Jährige fuhr auf der B138 aus Wels kommend Richtung Sattledt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Pkw in die Gegenrichtung. Im Gemeindegebiet von Thalheim bei Wels, auf Höhe der Feuerwehr Am Thalbach, wollte der 87-Jährige vom Abbiegestreifen nach links Richtung Abfallzentrum Thalheim einbiegen. Beim Einfahren in die Zufahrtstraße übersah er den entgegenkommenden und bevorrangten Pkw des 35-Jährigen.

Es kam zu einem nahezu frontalen Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge zum angrenzenden Straßenrand geschleudert wurden und dort zum Stillstand kamen. Von den insgesamt fünf Unfallbeteiligten wurden der 87-Jährige unbestimmten Grades, seine 77-jährige Beifahrerin und der 35-Jährige leicht verletzt. Sie mussten ins Klinikum Wels eingeliefert werden. Die B138 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde erschwert passierbar.