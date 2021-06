86-jährige E-Bikerin starb nach Zusammenstoß

Eine 86-jährige E-Bike-Fahrerin starb gestern an den Folgen eines Zusammenstoßes, der sich bereits am Samstagnachmittag in Lochen (Bezirk Braunau) ereignet hatte. Die Frau wollte von einem Güterweg in eine Landesstraße einbiegen und dürfte den Vorrang einer 42-jährigen Autolenkerin übersehen haben, die auf der Landesstraße gerade die Einfahrt zum Güterweg passierte.

Bei dem Crash wurde die E-Bikerin meterweit durch die Luft geschleudert und blieb auf der Straße regungslos liegen. Die 42-Jährige kam von der Fahrbahn ab und landete in der angrenzenden Wiese. Im Rettungshubschrauber wurde die schwer verletzte Radfahrerin ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen, wo sie gestern früh verstarb.

Zu einem ähnlich folgenschweren E-Bike-Unfall war es bereits am Freitag in der Mühlviertler Gemeinde Sankt Georgen am Walde gekommen. Eine 29-jährige Rumänin lenkte ihren Kleintransporter auf der Bundesstraße vom Ortszentrum in Richtung der Landesgrenze zu Niederösterreich. Aus der Gegenrichtung kamen eine 65-Jährige und ihre zwölfjährige Enkelin. Beide waren mit E-Bikes unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr die Rumänin nahezu geradeaus in den angrenzenden Wald. Dabei streifte sie den Hinterreifen des Fahrrades der 65-Jährigen, die infolgedessen zu Sturz kam.

Die Zwölfjährige wurde hingegen vom Kleintransporter frontal erfasst. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Klinikum geflogen werden. Während die Großmutter des Mädchens unverletzt blieb, wurde die 29-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH gebracht.