83-Jähriger bei Autounfall verletzt

Eine 51-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf war gegen 8.30 Uhr von Wartberg an der Krems kommend in Richtung Kremsmünster unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf sein Auto auf dem Güterweg Diepersdorf zur Schlierbacher Straße. An der Kreuzung fuhr der 83-Jährige frontal gegen die rechte Fahrzeugseite der linkskommenden Lenkerin. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in das KH Kirchdorf gebracht.