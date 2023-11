Intensive Suche: Welserin (83) wird seit Dienstag vermisst

Nach der 83-Jährigen wird in Wels intensiv gesucht.

Der Sohn der dementen Frau meldete das Fehlen seiner Mutter am Dienstag gegen 14 Uhr bei der Polizei in Wels. Sie hat ihr Haus in Wels (Stadtteil Neustadt/Höllwiesen) gegen 9:30 Uhr verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Ein Mobiltelefon hat die 83-Jährige nicht bei sich. Nach einer ersten Fahndung durch die Welser Polizei wurde eine Rettungshundbrigade, die Bereitschaftseinheit und eine Drohne mit Wärmekamera für die Suche angefordert. Die Intensivfahndung im Welser Stadtgebiet blieb aber bis 22:20 Uhr erfolglos.

Deshalb bittet die Polizei nun dringend um Hinweise. Zeugen, die die Frau gesehen haben, werden ersucht sich bei der Polizei Wels (059133/47333) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die 83-Jährige war bekleidet mit einer beigen Übergangsjacke, einer dunklen Hose sowie einer roten Mütze.

