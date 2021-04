 "Endlich wieder  gemeinsam in der Klasse"

Olivia AichingerSchülerin aus Pichl/WelsDie Schultage der 15-jährigen Gymnasiastin im Distance-Learning waren in den vergangenen Monaten straff getaktet mit zahlreichen Videokonferenzen und Arbeitsaufträgen. "Wir hatten gefühlt mehr zu tun als vorher. Ich finde auch, dass man über Videokonferenzen den Stoff nicht so gut mitbekommt wie in der Schule", sagt die Schülerin der fünften Klasse des WRG der Franziskanerinnen in Wels. Deshalb sehnt sie die Öffnung der Schulen am 17. Mai bereits herbei: "Ich freue mich darauf, dass wir dann wieder alle gemeinsam in der Klasse sitzen und nicht mehr in Gruppe A und B aufgeteilt sind."Viel Kontakt hielt die Pichlerin mit ihren Schulkollegen über soziale Medien. "Bald kann ich mit meinen Freunden endlich wieder ins Café oder essen gehen. (krai)