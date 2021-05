82-Jährige starb nach Sturz über Rolltreppe in Linzer Einkaufszentrum

Der tragische Vorfall hat sich am Samstag vergangener Woche ereignet: Die 82-Jährige, die im Rollstuhl saß, hielt sich an jenem Nachmittag mit ihrer Pflegerin in einem Einkaufszentrum in Linz auf. Als sie gegen 14.45 Uhr mit der Rolltreppe ins Erdgeschoß fahren wollten, kippte die betagte Linzerin nach vorne, fiel über die gesamten Stufen und überschlug sich mehrmals. Am Ende der Rolltreppe blieb sie mit schweren Verletzungen liegen. Der Notarzt versorgte die Linzerin und brachte sei ins Kepler Klinikum. Dort verstarb die Frau am Donnerstag an den Folgen des Sturzes.