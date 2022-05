Der rasante Anstieg der Internetnutzung in der Corona-Pandemie dürfte einer der Hauptgründe dafür sein, dass im Vorjahr so viele Meldungen bei der Stopline eingingen wie noch nie: 43.000 Inhalte wurden der Stelle für Kinderpornografie und Inhalte mit NS-Hintergrund gemeldet, 8156 davon – also rund ein Fünftel – betrafen tatsächlich verbotenes Material. Zum Vergleich: Der letzte Höchstwert, der im Jahr 2020 aufgestellt wurde, lag bei 26.992 Meldungen.