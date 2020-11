81-jähriger Wanderer tödlich verunglückt

Der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems wanderte am Sonntag alleine auf einem unmarkierten Steig auf den Hambaum in Leonstein (Gemeinde Grünburg). Auf einer Höhe von etwa 600 Metern stürzte er aus bisher unbekannter Ursache und kam wenige Meter unterhalb des Steiges im felsigen Gelände zum Liegen.

Am Montag wurde der Mann bei der Polizei abgängig gemeldet. Die Polizei Steyrtal leitete gemeinsam mit der Feuerwehr eine Suchaktion ein. Der vermisste 81-Jährige wurde gegen 12:10 Uhr tödlich verunglückt aufgefunden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.