81-jähriger Geisterfahrer verursachte schweren Unfall auf A8

Leider gibt es viele Kraftfahzeuglenker, die in Wahrheit überfordert sind. Die Folgen können sie selbst treffen, abe auch solche, die absolut unschuldig dazu kommen. Die PolitikerInnen machen rein gar nichts, dieses Problem zu lösen und lassen es einfach dahinlaufen, weil sie sich die Finger nicht verbrennen wollen. Und leider gibt es Lenker, die sich mit Händen und Füssen sträuben, dass hier was geschieht. Die bedenken nicht, dass aucu nsie die Leidtragenden sein könnten. Jedes Auto wird alle paar Jahre auf Zuverlässigkeit überprüft, bei den LenkerInnnen macht man normalerweise vor dem Führerschein eine Untersuchung und dann nie mehr wieder (BerufskratfahrerInnen mal ausgenommen). Das Problem wird sich in den nächsten Jahren aufgrund der Bevölkerungsentwicklung noch verschärfen, alle fahren bis sie absolut nicht mehr können. Es gehören aber auch junge LenkerInnen von Zeit zu Zeit überprüft, nicht nur die Alten. Denn auch bei diesen kann es Probleme geben.