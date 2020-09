800.000 Euro für zusätzliche Schulbusfahrten in Oberösterreich

Damit sollen zu Spitzenzeiten zusätzliche Fahrten eingeschoben werden, damit man leichter Abstand halten kann. Zuvor hatte es von mehreren Seiten Kritik daran gegeben, dass die Verkehrsmittel vor allem in der Früh zu voll seien. Die OÖN haben berichtet. Indes wurden vier Schüler, eine Lehrkraft und zwei Mitarbeiter an fünf Schulstandorten positiv getestet.

Insgesamt gab es seit Mittwoch 67 Neuinfektionen, davon drei Reiserückkehrer. Der Cluster um einen Paketdienstleister im Bezirk Linz-Land wuchs von 119 auf 122, jener bei einem Fleischverarbeiter im Bezirk Ried um einen auf 61, jener um eine Musikkapelle in Grieskirchen blieb stabil bei 16 Musikern und zwei Folgefällen.

In Linz ist möglicherweise ein Hochzeits-Cluster nach der Vermählungsfeier eines türkischstämmigen Paares mit 120 Gästen im Entstehen. Ein Gast wurde positiv getestet, er war auch bei der Hochzeitsgesellschaft in Schrems in Niederösterreich dabei. Mehr dazu hier.

Mit Stand 12.00 Uhr meldete das Land 744 Covid-19-Infizierte in Oberösterreich, 36 wurden in einem Krankenhaus behandelt, fünf auf der Intensivstation. 3.461 Personen waren in Quarantäne.

