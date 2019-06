80-Jähriger von Planierraupe überfahren

Der 80-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems hat am Dienstag ab 7.30 Uhr mit einer Planierraupe Caterpillar in Wartberg an der Krems Erdreich beim Kremsfluss umverteilt.

Bei einer Rückwärtsfahrt dürfte er mit der Planierraupe abgerutscht sein, er kam unter die Kette und wurde von der Raupe im Hüftbereich überfahren. Die Planierraupe selbst blieb nach ca. 20 Meter bei einem Baum stehen, Motor und Kette liefen noch weiter.

Um 9.30 Uhr wurde der 80-Jährige von einem Vorarbeiter gefunden. Der verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod des 80-Jährigen feststellen.