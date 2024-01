8 Quadratmeter Laderaum für 25 Flüchtlinge: 4,5 Jahre Haft für Schlepper

Viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe hat am Donnerstag ein 24-Jähriger aus Syrien ausgefasst, der mit einem Klein-Lkw insgesamt 25 Menschen aus der Türkei und dem Irak fast neun Stunden lang transportiert hatte.

Keine Pausen, keine Lebensmittel

Die Platzverhältnisse im Laderaum waren laut Anklage sehr beengt: vier Mal zwei Meter standen den Asylwerbern, deren Ziel Deutschland war, zur Verfügung. Weder waren ausreichend Essen und Trinken vorhanden, auch auf Pausen verzichtete der Schlepper während seiner Fahrt.

Diese Umstände wirkten sich für den vierfach vorbestraften Fahrer des Schlepperwagens strafverschärfend aus. Laut Gerichtsurteil wurden die Geschleppten jedenfalls längere Zeit hindurch "in einen qualvollen Zustand versetzt", außerdem wurde dem Syrer zur Last gelegt, als Mitglied einer kriminellen Vereinigung tätig gewesen zu sein.

Der Angeklagte akzeptierte das Urteil, es ist bereits rechtskräftig.

In Wald aufgegriffen

Der Polizei ging der Kleinlaster damals in Neufelden im Bezirk Rohrbach per Zufall ins Netz. Aus dem Fahrzeug, das auf der B127 unterwegs war, drang Rauch, weshalb eine Streife den Fahrer anhielt. Der Schlepper und die Flüchtlinge liefen noch davon in ein Waldstück, wo sie aber aufgegriffen werden konnten. Der Fahrer wurde damals in Untersuchungshaft genommen.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

