8. Juni 1953 – als Oberösterreich frei wurde

"Wir haben die längste Brücke der Welt. Sie beginnt in Washington und endet in Sibirien." – Heinrich Gleißner, Landeshauptmann Oberösterreichs (1934 bis 1938 und 1945 bis 1971) Der 9. Juni 1953, es war ein Dienstag, begann für Irmhild Maaß wie jeder andere Tag. Das 14-jährige Mädchen flocht seine Haare zu einem Zopf, packte seine Schultasche, verließ die Wohnung im sogenannten Zweierblock in der Leonfeldener Straße und ging zur Schule. Es war die Hauptschule für Mädchen beim