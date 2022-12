79 Verkehrstote im Land: "Wir müssen der Null so nah wie möglich kommen"

In all ihrer Tragik beinhaltet die aktuelle Statistik jener Menschen, die heuer auf Oberösterreichs Straßen ums Leben gekommen sind, auch etwas Positives. Mit 79 ist die Zahl der Verkehrstoten im Land zwar hoch, aber im Vergleich zum Vorjahr (92 Verkehrstote) gesunken. Damit zählt Oberösterreich – gemeinsam mit Kärnten und Salzburg – zu jenen drei Bundesländern, in denen diese Zahl heuer niedriger ist.