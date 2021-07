79 positive Gurgeltests in der ersten Woche

Darüber informierte der Krisenstab des Landes Montagnachmittag. Davon waren 79 positiv, was einer Rate von knapp 1,7 entspricht. Oberösterreich ist nach Wien das zweite Bundesland, in dem diese Tests angeboten werden. Nach Linz folgen am 2. August die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck. Bei guter Resonanz sei eine Ausrollung auf ganz OÖ möglich.

Impfen ohne Anmeldung

Wer sich spontan, also ohne Anmeldung immunisieren lassen möchte, hat nun auch im Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck die Möglichkeit dazu. Weitere sogenannte Pop-up-Impfstraßen gibt es im Passage Linz, in der Plus City, im Donaupark Mauthausen und in der Shopping City Wels. Auch der Impfbus, der seit vergangene Woche in Linz unterwegs ist, bietet Impfungen ohne Anmeldung an (Haltestellen und Haltezeiten finden Sie hier).

Auch in den Bezirks-Standorten, wo mit Johnson & Johnson und Biontech/Pfizer geimpft wird, ist keine Anmeldung erforderlich. Wo und wann: