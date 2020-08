79 Corona-Fälle in St. Wolfgang: Neue Testreihe

Auch gestern ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle, die laut den Behörden in direktem Zusammenhang mit dem Cluster in der Tourismusgemeinde St. Wolfgang stehen, leicht gestiegen. Laut dem Krisenstab des Landes Oberösterreich waren mit Stand gestern Nachmittag 79 Fälle bestätigt.

Seit gestern wird in St. Wolfgang wieder großflächig getestet. Alle Mitarbeiter jener Tourismusbetriebe, in denen es bereits positive Fälle gegeben hat, werden auf freiwilliger Basis neuerlich auf das Coronavirus getestet. Obwohl diese Tests nicht verpflichtend sind, geht der Krisenstab des Landes davon aus, "dass die Betriebe aus eigenem Interesse alle verfügbaren Mitarbeiter zum Test schicken werden". Insgesamt sollen so rund 400 Mitarbeiter getestet werden, hieß es. Ausgewertet werden diese Tests von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Die Testergebnisse werden für den Donnerstagabend erwartet. Noch bis mindestens 9. August gilt in St. Wolfgang die behördlich vorverlegte Sperrstunde um 23 Uhr.

Keine Erhöhung gab es gestern erstmals seit mehreren Tagen bei der Zahl jener Corona-Fälle in Oberösterreich, die auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind. Hier sind 168 Fälle bekannt.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.