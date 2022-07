78 Schüler fielen in Oberösterreich bei der Externistenprüfung durch

Im vergangenen Schuljahr sind bundesweit rund 7500 schulpflichtige Kinder vom Unterricht abgemeldet worden, das sind fast dreimal so viele wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Ein Drittel von ihnen kehrte laut Bildungsministerium während des Schuljahrs wieder an eine Schule zurück, die anderen knapp 5000 Schüler mussten am Ende des Schuljahrs bei einer Externistenprüfung nachweisen, dass sie den Unterrichtsstoff beherrschen. Diese Prüfungen fielen im Vergleich zu den Vorjahren heuer deutlich schlechter aus: Bundesweit bestanden 7,7 Prozent der Heim-Schüler nicht – eine Verdreifachung im Vergleich mit den Jahren davor.

Während in Wien nur 2,5 Prozent bei der Externistenprüfung durchgefallen sind, waren es in Kärnten 16,7 Prozent und in Vorarlberg 14,9. In Oberösterreich bestanden 78 (8,4 Prozent) von 925 von der Schule abgemeldeten Kindern die Prüfung nicht.

Außerdem sind über alle Bundesländer hinweg 18 Prozent der zur Externistenprüfung Verpflichteten gar nicht erst angetreten. Der Anteil reichte dabei von 5,7 Prozent in der Steiermark bis zu 30,7 Prozent im Burgenland. In Oberösterreich traten 263 Schüler (28,4 Prozent) nicht zur Prüfung an. Auch sie müssen das Schuljahr nun wiederholen und sind nun zum Schulbesuch verpflichtet.

Wegen des Anstiegs bei den Schulabmeldungen und der emotional geführten Debatten rund um die Corona-Maßnahmen an den Schulen wurden die Externistenprüfungen in diesem Jahr erstmals gebündelt von eigenen Kommissionen abgenommen. Das hat laut Bildungsministerium auch "reibungslos" funktioniert, das Modell soll nun dauerhaft übernommen werden. Bisher konnten Externistenprüfungen praktisch an jedem Standort abgelegt werden. Als Maßnahme gegen "Prüfungstourismus" wurde allerdings schon im vergangenen Herbst per Erlass geregelt, dass die Prüfungsstandorte nunmehr von den Bildungsdirektionen festgelegt werden.