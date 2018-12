78-jähriger Fußgänger nach Kollision mit Auto gestorben

Mehr Oberösterreich

STEYR. Das Motiv für die Bluttat in Steyr war vermutlich Eifersucht.

LINZ. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 07:00 Uhr gekommen: Dabei ist ein ...

KRONSTORF. Als beim Einheizen in einem Bauernhof in Kronstorf ein Kamin und später eine Decke in Brand ...