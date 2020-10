78 Bewohner von Altenheimen mit Corona infiziert

Ein 70-jähriger Mühlviertler und ein 89-jähriger Welser sind am Wochenende an den Folgen einer Corona-Erkrankung in Spitälern gestorben. In Oberösterreich gab es bisher 80 Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Gestern kamen 229 Neuinfektionen dazu, aktuell sind 1889 Oberösterreicher infiziert. Abgesehen von dem neuen Höchststand ist die Situation in Alten- und Pflegeheimen derzeit angespannt. In insgesamt sechs Einrichtungen gibt es Corona-Infektionen, von denen nicht nur 78 Bewohner betroffen sind, sondern auch Mitarbeiter.

Neu hinzugekommen ist das Seniorenzentrum Kleinmünchen in Linz, das vorübergehend geschlossen werden musste, informierte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). 18 Bewohner und drei Mitarbeiter sind infiziert, deshalb ist das Heim auch für Besucher geschlossen worden. Zwei Mitarbeiterinnen hätten sich in ihrer Freizeit angesteckt und das Virus im Zentrum verbreitet.

Der Cluster im Altenheim Neustadt in Wels ist um einen Fall angewachsen. Insgesamt sind 27 Bewohner und 12 Mitarbeiter Covid-19-positiv. Darüber hinaus gibt es noch Infektionen in einem Altersheim in Bad Goisern, im Bezirk Ried, im Bezirk Urfahr-Umgebung und im Bezirk Rohrbach. In Summe gibt es 109 Corona-Infektionen im Umfeld von Alten- und Pflegeheimen.

Am Wochenende sind auch wieder zahlreiche Schüler und Lehrer getestet worden. Abgesehen von den zehn Lehrern, drei Mitarbeitern und 24 Schülern der Mittelschule und Polytechnischen Schule Großraming sind 50 Schüler, vier Lehrer und fünf Mitarbeiter positiv getestet worden. (mpk)

