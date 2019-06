777 Lehrlinge nahmen am Bewerb teil

Gestern war es wieder so weit – die besten Industrie-Lehrlinge des Landes wurden vor den Vorhang geholt und gebührend von Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Medien geehrt.

Insgesamt 777 Lehrlinge aus Oberösterreich machten bei dem Bewerb mit, der von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich und den OÖNachrichten präsentiert wird. Teilnahmeberechtigt waren Lehrlinge aus 18 (bzw. 42 modularen) technischen und zwei kaufmännischen Berufen der Industriebetriebe des Landes.

Sarah Katzinger schnitt dieses Jahr bei den Testaufgaben am besten ab, damit sicherte sich der Lehrling von der voestalpine Stahl GmbH den Gesamtsieg.

Die 13 Awards – für jede Berufsgruppe wurde ein eigener entworfen – wurden heuer von Maria Brunner (AMS), Maximilian Pointner (Sparkasse OÖ), Alois Grüblinger (Intersport Austria Gesellschaft m.b.H.), Rudolf Mark (MARK Metallwarenfabrik GmbH), Josef Kinast (Siemens AG Österreich), Gregor Dietachmayr (Pöttinger Landtechnik GmbH), Wolfgang Rathner (Fill Gesellschaft m.b.H.), Axel Kühner (Greiner AG), Christoph Schröder (BMW Group), Karl-Heinz Rauscher (MAN Truck & Bus Österreich AG), Josef Siligan (Linz AG), Pauline Seidermann (voestalpine Stahl GmbH), Jutta Mittermair (S. Spitz GmbH) und Birgit Schön (Life Radio) an die jeweiligen Sieger übergeben.

777 Lehrlinge aus 105 Betrieben in Oberösterreich nahmen am diesjährigen Lehrlingswettbewerb, der auch heuer wieder von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) und den OÖN präsentiert wird, teil. Der begehrte Lehrlingsaward wurde bereits zum 17. Mal vergeben. Der Wettbewerb für kaufmännische und technische Berufe eröffnet Unternehmen und ihren Lehrlingen die Möglichkeit, den Stand der Ausbildung im zweiten Lehrjahr zu vergleichen, mit dem Ziel, erfolgreiche Lehrlinge für ihre Leistungen zu ehren. Die Teilnahme ist freiwillig, die eingereichten Arbeiten werden von einer Fachjury bewertet. Um die Prüfungsangst der Teilnehmer möglichst klein zu halten, findet der Bewerb vor den Lehrabschlussprüfungen statt.

Ehrung im Design Center Linz

Gestern wurden die besten Lehrlinge Oberösterreichs im Design Center geehrt. Am Wettbewerb teilnehmen konnten Lehrlinge aus kaufmännischen Berufen sowie aus dem Elektro- beziehungsweise Metallbereich, die sich im zweiten Lehrjahr befinden. Insgesamt umfassen die beiden Bereiche 20 Lehrberufe (42 modulare Lehrberufe). Die Teilnehmer konnten sich vorab im Internet auf den Bewerb vorbereiten. Auf der Homepage www.wko.at wurden Übungsbeispiele zu Verfügung gestellt. Dadurch sollen sich die Teilnehmer nicht nur optimal vorbereiten können, sondern es wird auch sichergestellt, dass alle Betriebe dieselben Voraussetzungen haben.

Ihr Wissen unter Beweis stellen konnten 777 Teilnehmer an 22 Austragungsstätten in ganz Oberösterreich. 96 Aufsichtspersonen waren dabei, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Kontrolliert wurden die Arbeiten von 92 Experten. Die Bewertung der Wettbewerbsleistung erfolgt nach einem 100-Punkte-System. Die verschiedenen Lehrberufe wurden in zwölf Berufsgruppen und die Sonderkategorie „Frau in der Technik“ unterteilt. In dieser Kategorie nahmen 83 Mädchen teil. Im technischen Bereich wurden rund 18,8 Prozent der Arbeiten mit „sehr gut“ benotet, knapp 37 Prozent wurden mit „gut“ bewertet. Bei den kaufmännischen Berufen wurden etwas mehr als drei Prozent mit „sehr gut“ beziehungsweise rund 19 Prozent mit „gut“ benotet.

