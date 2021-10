77-Jährige starb bei Unfall in Schlüßlberg

Die Frau war gegen 11 Uhr in Schlüßlberg unterwegs, sie fuhr in ihrem Pkw von Grieskirchen kommend in Fahrtrichtung Schallerbach.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Frau in der Ortschaft Rosenau mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab, fuhr quer über die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen eine Betonmauer am Straßenrand. Das Auto kam halb auf der Fahrbahn zu stehen.

In der Folge verständigten Augenzeugen die Einsatzkräfte. Ersthelfer konnten die Frau noch aus dem zerstörten Fahrzeug befreien, allerdings war sie vollkommen reglos. Auch Wiederbelebungsversuche durch die Rettung und den verständigten Notarzt blieben erfolglos. Es konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden.

Die Unfallursache ist unklar. Die Polizei schloss gestern nicht aus, dass die Frau nicht durch den Unfall selbst, sondern schon davor an einem gesundheitlichen Problem verstorben sein könnte und der Unfall erst infolge dessen passiert war.