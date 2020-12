76.026 Oberösterreicher nutzten die kostenlosen Weihnachts-Corona-Tests

Der Andrang war weit größer, als es das Land Oberösterreich erwartet hatte. 76.026 Oberösterreicher haben seit 20. Dezember die Möglichkeit genutzt, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

Mehrfach mussten – wie berichtet – die Testkapazität und die Anzahl der Teststraßen aufgestockt werden, um die große Nachfrage bewältigen zu können.

In 362 Fällen lieferten die Antigen-Schnelltests ein positives Ergebnis. Das entspricht einem Anteil von etwa 0,5 Prozent.

23.554 Tests im Design-Center

Allein zu den 15 Teststraßen im Linzer Design-Center kamen zwischen 21. und 26. Dezember 23.554 Menschen, berichtete der Magistrat Linz gestern in einer Aussendung.

84 Personen – 0,36 Prozent aller Überprüften – erhielten in Linz einen Antigen-Schnelltest mit positivem Ergebnis und wurden von den Behörden vorsorglich abgesondert. Insgesamt 210 Mitarbeiter des Magistrats, des Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes und des Ordnungsdienstes der Landeshauptstadt waren von 21. bis 26. Dezember im Einsatz. "Alleine durch die Tests im Design-Center konnten mehr als 23.500 Menschen Weihnachten sorgenfrei mit ihren Familien und Bekannten feiern", lobt Bürgermeister Klaus Luger (SP) den Arbeitseinsatz.

Weniger Neuinfektionen

Seit dem 24. Dezember ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Oberösterreich massiv rückläufig. Am Heiligen Abend meldete der Krisenstab des Landes 527 Neuinfektionen, am 25. Dezember 369, am Stefanitag waren es 233 Infizierte und gestern, Sonntag, 205 Neuinfektionen. Dieser starke Rückgang dürfte aber großteils auf die ebenfalls stark rückläufige Anzahl der Testungen während der Feiertage zurückzuführen sein. 11.843 Oberösterreicher befanden sich mit Stand Sonntag in Quarantäne. 525 Infizierte müssen in oberösterreichischen Krankenhäusern behandelt werden. Bei 75 Infizierten nahm die Erkrankung einen so schweren Verlauf, dass sie auf eine Intensivstation gebracht werden mussten.

Bundesweit befinden sich 2457 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung, 414 davon auf einer Intensivstation.

Beunruhigend hoch ist weiterhin die Zahl der Corona-Fälle in oberösterreichischen Senioren- und Pflegeheimen. In 73 Heimen sind derzeit 190 Mitarbeiter und 321 Bewohner mit dem Virus infiziert.

Bisher 1159 Todesfälle

13 Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen, wurden gestern in Oberösterreich vom Krisenstab des Landes registriert. Zehn Männer und drei Frauen im Alter von 67 bis 93 Jahren sind als Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Seit Beginn der Pandemie sind damit 1162 Menschen in Oberösterreich mit oder an einer Corona-Infektion gestorben. Österreichweit sind 5881 Personen infolge des Coronavirus verstorben.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.