75-Jährige stürzte mit E-Bike

Eine 75-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war am Sonntag mit ihrem E-Bike in Nußbach auf der Nußbacher Straße in Richtung Wartberg unterwegs. Sie kam laut Zeugenaussagen ohne ersichtlichen Grund und ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zu Sturz. Trotz eines Fahrradhelmes verletzte sich die Pensionistin schwer am Kopf. Sie wurde durch den Notarzt erstversorgt und anschließend in das Klinikum Wels-Grießkirchen gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.