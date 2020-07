In Ottenschlag kam ein 74-jähriger Linzer mit seinem E-Mountainbike zu Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann war am Sonntag gegen 10:20 Uhr mit seiner Nachbarin, die ebenfalls mit einem E-Bike fuhr, in Ottenschlag am Güterweg Haidörgl bergab in Richtung L1468 unterwegs.