Nach Zugfahrt vermisst: Waizenkirchnerin wohlbehalten gefunden

Die Vermisste sollte mit dem Zug von Graz nach Linz fahren und dort in die Lokalbahn Richtung Bahnhof Waizenkirchen umsteigen. Da sie vermeintlich nicht am Zielort angekommen war, meldete ihre Schwester die Frau als vermisst. Eine Handyortung seitens der Polizei war zunächst erfolglos. Donnerstagmittag gab die Polizei bekannt, dass die abgängige Frau am Bahnhof in Waizenkirchen unversehrt gefunden wurde.

