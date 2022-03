73 ukrainische Waisenkinder in St. Georgen angekommen

Sie stammen von einem Waisenhaus aus der ostukrainischen Stadt Donezk und können über die Privatinitiative von Michael Kiener bis auf Weiteres im ehemaligen Sanatorium "Am Kogl" in Sicherheit leben. Dort sollen sie bleiben, bis sie wieder zurück in ihre Heimat können, sagte Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) am Montag.

Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 17 Jahren sind Teil des Projekts "Tschernobyl-Kinder" der Umweltorganisation Global 2000. Nach Ausbruch des Krieges flüchteten sie mit vier Begleitpersonen zunächst nach Lwiw (Lemberg), als es auch dort zu russischen Angriffen kam, wurden sie mit zwei Bussen nach Oberösterreich geholt, berichtete Aigner.

Ein Schulrucksack für jedes Kind

An der gemeinsamen Kraftanstrengung sind laut dem Bürgermeister auch die Hochreiter-Firmengruppe, die das ehemalige Sanatorium wieder instand gesetzt und zur Verfügung gestellt hat, sowie zahlreiche Freiwillige aus Gemeinde und Pfarre, die die Räumlichkeiten gereinigt haben und sich jetzt um die Betreuung kümmern, beteiligt. "Die Hilfsbereitschaft im Ort ist enorm", berichtet Vizebürgermeisterin Caroline Seber. Zur Begrüßung bekam jedes Kind einen Rucksack mit Schulartikeln.

Der Transport wurde von Global 2000 organisiert. Wie es nun weitergeht, ist noch offen - etwa, wo die Kinder die Schule besuchen werden. Von den räumlichen Gegebenheiten her wäre es aber wohl möglich, sie in dem ehemaligen Sanatorium auch zu unterrichten, so Aigner. Hier sei man aber noch in Abstimmung mit dem Land.

Die Marktgemeinde hat ein Spendenkonto ("Waisenkinder Ukraine") eingerichtet: IBAN AT02 3452 3000 0003 1567. Das Geld wird für die Waisenkinder und Hilfsbedürftige in der Ukraine verwendet.

Video: Täglich kommen immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich an. Auch im Bundesland Oberösterreich wird die Suche nach Flüchtlingsquartieren immer dringender. Es wurden bereits 600 private Wohnmöglichkeiten für Flüchtlinge gemeldet.