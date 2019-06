73 Stunden im Stau: Stadtrat Hein findet das "top"

Der Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP) sieht in dieser Platzierung der Landeshauptstadt einen Erfolg. "Linz ist im Stau-Index top", sagt er. Die Landeshauptstadt habe damit im Vergleich zum Jahr 2016 in dem Ranking sogar einen Platz gut gemacht, schreibt Hein in einer Aussendung. "Es zeigt sich, dass unsere Verkehrsmaßnahmen wirken", heißt es weiter. Hein sieht aber noch "Luft nach oben" und verweist auf neu geplante Radwege und Projekte für den öffentlichen Verkehr.

Grüne sehen Linz als "Staustadt"

Auch die Linzer Grünen reagierten gestern auf den Bericht der OÖNachrichten. "Knapp zwei Arbeitswochen müssen viele Menschen jährlich auf der Strecke lassen. Das ist nicht einzusehen und ein klares Signal, dass beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs in und nach Linz endlich Tempo gemacht werden muss", sagt Klaus Grininger, Bezirkssprecher der Grünen Linz.

Dass sich Stadtrat Hein über die Linzer Platzierung im Stauranking freut, hält Grininger für "völlig verfehlt".

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at