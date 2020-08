Tödlicher Sturz in 24 Meter tiefen Brunnenschacht

Ersten Informationen zufolge kam es am Vormittag in einem Gemeinschaftsbrunnen zu einem technischen Defekt und dadurch in den umliegenden Häusern zu Wasserknappheit. Während der Wartungsarbeiten an der Pumpe stürzte ein 72-Jähriger von einer in etwa fünf Metern Tiefe angebrachten Plattform in den Brunnenschacht. Der Mann war nach dem Sturz nicht mehr ansprechbar.

Einsatzkräfte des Roten Kreuz, Höhenretter der Feuerwehren Steyr und Ternberg, die Bergrettung und die Feuerwehr Schiedlberg waren im Einsatz. Für den 72-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Seine Leiche wurde aus dem Schacht geborgen.