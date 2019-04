72-jährige Mühlviertlerin bestohlen: Polizei warnt vor "Spendensammler-Trick"

FREISTADT. Betrüger sind derzeit auf Oberösterreichs Straßen unterwegs. Am Donnerstag ist erneut eine Pensionistin Opfer einer vermeintlichen Spendensammlerin geworden.

Symbolfoto Bild: dpa

Der Vorgang ist immer derselbe: Die Betrüger sprechen Passanten - meist ältere Personen - an, und geben sich als Spendensammler aus. Packt das Opfer bereitwillig die Brieftasche aus, bedanken sich die Betrüger überschwänglich und nutzen diesen Moment, um Geldscheine aus dem Portemonnaie zu stehlen.

Das war auch am Donnerstag kurz vor Mittag im Freistädter Stadtgebiet der Fall: Eine 72-Jährige schlenderte in der Samtgasse Richtung Waaggasse, als ihr jemand von hinten auf die Schulter tippte. Eine Frau, die eine blaue Klemmunterlage bei sich trug und zwei 10-Cent-Münzen in den Händen hielt, stellte sich als Spendensammlerin für Gehörlose vor.

Die Pensionistin zeigte sich hilfsbereit und holte ihre Geldbörse aus der Handtasche. Nachdem sie der unbekannten Frau 70 Cent gab, reagierte die Spendensammlerin äußerst dankbar. Wie die 72-Jährige gegenüber der Polizei angab, kam ihr die Frau unangenehm nahe und wollte sie küssen.

Erst beim Einkaufen bemerkte die bestohlene Mühlviertlerin dann, dass in ihrer Geldbörse 120 Euro fehlten.

Die Täterin konnte bisher nicht ausgeforscht werden. Sie hatte dunkle, zusammengebundene Haare, war etwa 45 Jahre alt, 1,68 Meter groß und schlank. Sie ist laut Polizei ausländischer Herkunft, trug einen weißen Pullover mit einem blauen Motiv sowie hellblaue Jeans.

Erst vor zwei Wochen wurde ein fast identer Fall bei der Polizei gemeldet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Landespolizeidirektion ruft dazu auf, vor allem ältere Verwandte auf diese Trickbetrüger aufmerksam zu machen. Wer von den vermeintlichen Spendensammlern angesprochen wird, sollte sich keinesfalls einschüchtern lassen: "Ein höfliches, aber bestimmtes "Nein", ein energisches Wegweisen einer unbekannten, aufdringlichen Person oder ein lauter Hilfeschrei können eine Straftat verhindern", heißt es in der Aussendung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema