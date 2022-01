71.536 Landsleute könnten am 1. Februar ihren Grünen Pass verlieren

Am 1. Februar könnte die vergleichsweise ohnehin niedrige Impfquote in Oberösterreich nochmals um einige Prozent absinken. Grund dafür ist eine neue Regelung des Gesundheitsministeriums. Ab diesem Tag soll, wie berichtet, der Grüne Pass nach der ersten Impfserie (zwei Impfungen oder eine Impfung bei Genesenen) nur noch 180 Tage lang gelten. Die Boosterimpfung soll aber weiterhin wie bisher 270 Tage lang gültig bleiben. In Oberösterreich würden damit, nach dem Datenstand vom Freitag, 14. Jänner, 71.536 Menschen auf einen Schlag nicht mehr als vollimmunisiert gelten. Bei ihnen liegt die letzte Impfdosis bereits mindestens 180 Tage zurück, sie besitzen aber derzeit noch ein gültiges Impfzertifikat für 270 Tage, teilt der Krisenstab des Landes den OÖNachrichten auf Anfrage mit. Das Land Oberösterreich arbeite "permanent daran, mit unterschiedlichen Kampagnen und Maßnahmen, die Impfbereitschaft zu erhöhen, beziehungsweise auch die Teilnahme an der Boosterimpfung zu vergrößern", heißt es aus dem Krisenstab. 373.000 Personen, die in den vergangenen Monaten einen Impftermin auf der Anmeldeplattform des Landes gebucht haben, "haben in diesen Tagen eine Informationsmail erhalten, mit der Bitte, sich selbst und andere durch eine weitere Impfdosis vor einem schweren Verlauf zu schützen".

Eine eigene Kampagne, um auf die verkürzte Gültigkeit des Grünen Passes hinzuweisen, sei aber erst geplant, "sobald die entsprechende Verordnung des Bundes vorliegt", teilt der Krisenstab mit.

Bereits in den vergangenen Wochen ist die Zahl der abgelaufenen Impfzertifikate in Oberösterreich stetig angestiegen. Mit Stand gestern hatten es 4934 Landsleute verabsäumt, sich rechtzeitig eine Boosterimpfung zu holen und haben damit bereits ihren Status als vollimmunisiert verloren. (wal/hip)