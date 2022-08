7000 Autos rollen täglich über neue Eisenbahnbrücke

Rund 7000 Autofahrer rollen seither täglich über die Brücke – und damit deutlich weniger als über die "alte", die bis zu ihrem Abriss 2016 täglich von knapp 15.000 Autofahrern genutzt wurde. Auch an dem bisherigen Spitzentag waren auf der neuen Donauquerung "nur" 10.600 Fahrzeuge unterwegs Die Fahrtrichtung Urfahr ist beim motorisierten Individualverkehr übrigens etwas stärker frequentiert: Richtung Urfahr fahren pro Tag durchschnittlich 3800 Fahrzeuge, Richtung Linz sind es 3200. Busse sind auf der Eisenbanhnbrücke pro Tag 30 bis 160 im Einsatz

Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) freut, dass die "neue" Brücke bei Radfahrern beliebt ist (in einem Spitzenmonat wurden 80.000 Radler, an einem Spitzentag 4000 Radler gezählt). Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) streicht hervor, dass die neue Querung "ein Mehr an Lebensqualität durch weniger Stau" bringe, Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) verweist auf neue Mobilitätsoptionen, die sich dadurch eröffnen (Stadtbahn). Bürgermeister Klaus Luger (SP) spricht indes von einem "architektonischen Eyecatcher".