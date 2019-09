700 Aussteller: Ab heute geht es auf der Rieder Messe rund

Alles für Haus und Haushalt, alles für den Landwirt, für jeden Geschmack etwas dabei: Die Rieder Herbstmesse öffnet am heutigen Mittwoch ihre Pforten. Eröffnet wird um 10 Uhr durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in Vertretung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. 145.000 Quadratmeter Fläche und 700 Aussteller aus zwölf Nationen stehen bereit – mit den Besuchermassen pilgert bis einschließlich Sonntag auch die hohe Politik nach Ried. Sebastian Kurz, VP-Spitzenkandidat zur Nationalratswahl, tritt gleich an zwei Tagen auf.

Auf dem Volksfestgelände fahren sich Vergnügungssüchtige schwindelig, in einem großen Zelt werden Bierfreunde bei Livemusik bedient. Nebenan holen sich Landwirte auf einer riesigen Freifläche Tipps für tierfreundliche, kostengünstige und arbeitstechnisch optimierte Haltungsformen – und Gusto auf die neuesten Maschinen. Geackert wird längst präzise via GPS-Steuerung. Die neuesten Shoppingtrends werden ebenso serviert wie eine "Frauenwelt", jede Menge Werkzeug sowie vieles zu Wellness und Gesundheit und schwerpunktmäßig auch das Thema Wohnen.

Lesen Sie mehr über die Rieder Messe

Shootingstar "Herzschlag"

Tierisch: Im Rahmen der Jubiläumsschau "125 Jahre Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel" stolzieren die potentesten Stiere des Landes mit den besten Milchkühen im Kreis umher. "Shooting-Star" ist Stier "Herzschlag". Bereits mehr als 100.000 Portionen seiner Samen wurden international vermarktet.

"Herzschlag ist bei den Fleckvieh-Zuchtwerten die Nummer eins in Deutschland, Österreich und Tschechien. Die Nachfrage nach seinen Samen ist größer als das Angebot", sagt Miesenberger. Neben den Rindern tummeln sich Parade-Schweine, Pferde, Schafe und Kleintiere. Ein eigenes Wald- und Bienenzentrum widmet sich aktuellen Fragen. Sogar das Bundesheer stellt sich auf der Messe ein, die Rieder Panzergrenadiere rollen mit dem Panzer an. (sedi)

OÖN-Treffpunkte und Kochshows für Messebesucher

Zwei OÖN-Stände: Auch die OÖNachrichten sind auf der Rieder Herbstmesse stark vertreten.

Gerne können Sie uns in der Halle 2 in der OÖNcard-Lounge zum Kaffeetrinken besuchen. Es warten dort – wie auch am OÖN-Nebenstand in Halle 16 – Sofortgewinne und die Möglichkeit, am Trachtenmoden- sowie am KinderNachrichten-Gewinnspiel teilzunehmen. OÖN-Kochchampion Andrea Baur, wird jeweils um 13 Uhr ihr Siegermenü, ein pochiertes Gustino-Schweinefilet, live vor Publikum zubereiten – und zwar im „Haus der Landwirtschaft“.