Größtes Erntedankfest des Landes in Linz gefeiert

Pünktlich zum Ende des Festgottesdienstes, als die ersten Besucher aus dem Mariendom auf den Vorplatz strömen, setzt der Nieselregen aus. Die Wolkendecke reißt auf, Sonnenlicht fällt auf die polierten Instrumente der Mitglieder des Musikvereins Lacken. Zuerst spielen sie ein Ständchen, dann setzt sich der Festzug in Bewegung. Angeführt von der Erntedankkrone, die von vier jungen Männern getragen wird, wandert die Prozession unter dem Donnern der Trommeln Richtung Hauptplatz.

Mit dem größten Erntedankfest des Bundeslandes feierte die Landjugend Oberösterreich am Sonntag in Linz ihr 70-jähriges Bestehen – wegen einer coronabedingten Terminverschiebung streng genommen das 71-jährige. Und der Jugendverband bewies, was die gebündelten Kräfte der 226 oberösterreichischen Ortsgruppen mit insgesamt 22.500 Mitgliedern im Alter von 15 bis 35 Jahren bewerkstelligen können. Zum letzten Mal gab es die Veranstaltung in einer ähnlichen Größenordnung vor 31 Jahren.

110 Stände auf drei Plätzen

Schon seit Donnerstag wuchsen auf dem Hauptplatz, dem Domplatz und dem Pfarrplatz die Zelte und Buden in die Höhe. Am Festtag verwandelte sich die Linzer Innenstadt schließlich in einen großen Markt. „Wir wollten die Vielfalt zeigen, die der ländliche Raum und die Landwirtschaft im Besonderen zu bieten haben“, sagte Marlene Federlehner. Sie ist Mitglied des Landesvorstandes und war Teil der Organisationsspitze. „Wir haben insgesamt fast zwei Jahre geplant. Als wir 2021 wegen der unsicheren Situation absagen mussten, war klar: Das holen wir nach“, sagt sie.

110 Stände boten den Tausenden Besuchern ein reichhaltiges Angebot. Landwirte und Gastronomen verkauften Schmankerl – vom Bauernkrapfen über Erdäpfel-Locken bis zum Hamburger. Kunsthandwerker aus ganz Österreich boten ihre Waren zum Verkauf feil. Auf den drei Bühnen gestalteten Blasmusiker, Schuhplattler und Sänger ein abwechslungsreiches Programm. Auch ihrer zentralen Aufgabe, der Wissensvermittlung, ging die Landjugend beim Erntedankmarkt nach: An „Wissensständen“ informierten Vereine und Verbände über aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft.

Bischöflicher Gottesdienst

Zwar waren nicht alle Ortsgruppen beim Markt mit einem eigenen Stand oder einem Programmpunkt vertreten. Einen guten Teil der Besucher machten aber die Landjugendkollegen aus, die aus ganz Oberösterreich nach Linz gereist waren. Christina Meingassner und Selina Leithinger sind aus Vorchdorf gekommen. „Wir wollen uns mal anschauen, was es alles gibt. Und uns ein bisschen durchkosten“, sagt Leithinger.

Den Beginn der Feierlichkeiten bildete der Festgottesdienst im Mariendom, den der Linzer Bischof Manfred Scheuer hielt. Unter den Gästen waren Landwirtschaftslandesrätin Michaela Langer Weninger und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (beide VP). Auch Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger und LK-Direktor Karl Dietachmair nahmen an den Feierlichkeiten teil.