70 Gramm leicht und zuckersüß: Niedlicher Katta-Nachwuchs im Zoo Schmiding

Bei seiner Geburt am 20. März wog das Kleine nur etwa 70 Gramm. Wie bei Kattas üblich hängt das Baby in den ersten Tagen am Bauch seiner Mama und verbringt die meiste Zeit schlafend. Schon in wenigen Tagen aber wird der kleine Wildfang aktiver werden und schließlich auf dem Rücken seiner Mama seine Umgebung erkunden.

Auch die anderen Weibchen sind schon sehr interessiert am kleinen Katta-Baby und unterstützen fleißig bei der Aufzucht. Ein gutes Zeichen: So sammeln sie Erfahrungen für den eigenen Nachwuchs. Die Männchen müssen ihre Neugier bezüglich des Neuankömmlings allerdings anders stillen, denn mithelfen dürfen sie nicht. Sie haben im Matriachat der Kattas mit der Aufzucht nichts zu tun.

Bild: Zoo Schmiding/Peter Sterns

Obwohl die Jungtiere bei den Kattas fast ein halbes Jahr gesäugt werden, beginnen sie schon etwa einen Monat nach der Geburt Früchte zu naschen. Im zweiten Lebensmonat starten sie dann bereits erste Kletterversuche.

Im Herbst können die Tiere dann voraussichtlich das neue Innenquartier beziehen, das sich derzeit im Bau befindet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper