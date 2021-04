7-Tage-Inzidenz: Wels bleibt stabil bei rund 330

Die Stadt Wels bleibt vorerst Oberösterreichs Corona-Hotspot. Am Sonntag vermeldete die AGES in der Messestadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 334,6. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage aufgerechnet auf 100.000 Einwohner ausgehend von 331,4 wieder ganz leicht gestiegen.

Nicht nur in Oberösterreich, sondern auch bundesweit rückt Wels immer mehr ins Zentrum des Infektionsgeschehens. Die Inzidenz von 334,6 bedeutet den zweithöchsten Wert hinter dem Tiroler Bezirk Lienz (338,5).

Verstärkte Kontrollen

Es gibt aber berechtigte Hoffnungen, dass die Zahl der Neuinfektionen in der zweitgrößten Stadt des Landes in den kommenden Tagen zumindest nicht noch mehr steigt. Am Wochenende führte die Polizei in Wels mit Fokus auf Menschenansammlungen und Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen verstärkt Kontrollen durch. Das Stadtpolizeikommando vermeldete bis Sonntagabend keine gröberen Verfehlungen.

Zudem hoffen die Behörden, dass der Appell von Bürgermeister Andreas Rabl (FP) fruchtet: Der Stadtchef hatte vergangene Woche alle Welser aufgerufen, sich testen zu lassen und die Maßnahmen einzuhalten.

Außer in Wels liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in allen oberösterreichischen Bezirken unter 300. Am vergleichsweise angespanntesten ist diesbezüglich die Lage in Vöcklabruck und im Innviertel. Drei Bezirke erweisen sich derzeit als Musterschüler: In Rohrbach, Kirchdorf und Eferding lag der Wert am Sonntag unter 100.