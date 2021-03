7-Tage-Inzidenz: Kirchdorf steigt wieder Richtung 400er-Marke

Mit einem Inzidenzwert von 387,2 bleibt Kirchdorf der negative Spitzenreiter in Oberösterreich und rückt jener Grenze von 400 wieder näher, die eine Verschärfung von Maßnahmen nach sich zieht. Für den Fall, dass ein Bezirk eine Woche lang über diesem Wert liegt, ist eine Ausreise nur mit negativem Testergebnis möglich.

Testbus startet in Wartberg und Nußbach

Diesen Beschränkungen will das Land nun mit einem Testbus entgegenwirken. Er soll Regionen und Gemeinden mit besonders hoher 7-Tage-Inzidenz ansteuern. Start ist bereits morgen, Donnerstag, in Wartberg an der Krems, wo wegen eines Clusters, wie berichtet, am Montag beide Schulen schließen und der Kindergarten in den Notbetrieb wechseln musste. Am Freitag wird der Testbus im benachbarten Nußbach halten. Testzeiten sind jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr und 13.00 bis 17.45 Uhr, eine Anmeldung ist nicht notwendig. "Mit diesem Testbus ist es uns möglich, noch rascher auf Fallhäufungen zu reagieren", sagten Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP). Sie appellieren an die Bevölkerung, das "unkomplizierte Testangebot" anzunehmen, besonders jene, die nicht im Contact-Tracing genannt werden, aber besorgt sind, dass sie sich angesteckt haben könnten. Die weiteren Standorte des Testbusses legt das Land gemeinsam mit betroffenen Gemeinden fest.

Steigende Werte in Braunau und Freistadt

Mit steigenden Werten in der 7-Tage-Inzidenz zu kämpfen haben auch die Bezirke Freistadt (333,5) und Braunau (331,6). Einen leichten Aufwärtstrend gibt es auch in Wels-Land (309,0). Alle anderen Bezirke liegen unter einem Wert von 300. Den besten Wert weist derzeit Urfahr-Umgebung (101,2) auf.