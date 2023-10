7 Kilo Cannabis im Raum Vöcklabruck verkauft: 2 Männer in Haft

Die beiden Männer sollen in Summe mindestens 6 bis 7 Kilogramm Cannabiskraut im Großraum Vöcklabruck gewinnbringend verkauft haben, berichtete die Polizei Oberösterreich am Mittwoch. Die Drogen erhielten sie von Dealern aus Linz und Wien.

Die Ermittler hatten das Duo monatelang im Visier. Schon im Sommer 2022 waren der 22-Jährige und der 26-Jährige dabei beobachtet worden, wie sie ihr Auto an der Ager parkten und in der Uferverbauung ein Päckchen mit Drogen deponierten. In intensiven Ermittlungen konnten Kriminalbeamte den beiden schlussendlich eine Vielzahl von Drogen-Geschäften mit unterschiedlichen Abnehmern nachweisen. Dabei versteckten die Syrer das Cannabis an verschiedenen Orten in "Bunkern" und holten es direkt vor der Übergabe heraus.

Bereits im März klickten die Handschellen, die Beschuldigten zeigten sich teilweise geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Wels gebracht und mittlerweile zu mehrjährigen Haftstrafen – nicht rechtskräftig – verurteilt. Die Ermittlungen führten die Polizei schlussendlich auch zu den Hintermännern. Ein 20-jährige Afghane aus Linz und 24-jährige Afghane aus Wien wurden ebenfalls festgenommen und sitzen Haft, hieß es am Mittwoch von der Landespolizeidirektion.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.