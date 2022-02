6.973 Neuinfektionen in Oberösterreich

Am Dienstag betrug der Wert noch 3.938, über 6.000 waren bereits am Freitag der Vorwoche (6.554). Die Belegung der Spitalsbetten steigt vor allem im Normalbereich kontinuierlich. Sie lag am Mittwoch bei 207 (plus vier). Auf den Intensivstationen wurden am Mittwoch 20 (plus drei) Patienten gemeldet.

Die Zahl der aktiven Fälle liegt in Oberösterreich laut Dashboard aktuell bei 37.235, in Quarantäne sind 48.045 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland beträgt mittlerweile 2.491,8. Simulationsexperte Niki Popper ging zuletzt davon aus, dass sie in der zweiten Februarwoche auf rund 3.000 ansteigen werde. In den Bezirken Grieskirchen (3.032,1) und Rohrbach (3.546,3) lag sie bereits jetzt (Stand Dienstag) darüber.