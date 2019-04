Katastrophale Zustände im Stall: Schweine fraßen sich gegenseitig auf

ROITHAM. Nach einer anonymen Anzeige stellte ein Amtstierarzt laut Polizei verheerende Zustände im Schweinestall einer Landwirtschaft im Bezirk Gmunden fest.

Ihr sei einfach alles über den Kopf gewachsen. Das war die einzige Erklärung, die eine 47-jährige Landwirtin aus Roitham (Bezirk Gmunden) für die verheerende Situation im Stall ihres Vierkanthofes hatte. Dort hatte der Amtstierarzt nach einer anonymen Anzeige gegen die Besitzer vergangenen Montag Nachschau gehalten. Das Bild, das sich ihm bot, lässt sich nur schwer in Worte fassen: Der Stall war so verdreckt, dass er für eine ordentliche Tierhaltung längst nicht mehr zu gebrauchen war. Leer war er allerdings nicht.

63 schwerkranke und abgemagerte Mast- und Zuchtschweine standen bis zu den Bäuchen in ihren eigenen Exkrementen. Sechs Tiere waren bereits verendet, ihre Kadaver teilweise verwest. Die noch lebenden Schweine, die zum Teil schwere Organschäden davongetragen hatten, ernährten sich offensichtlich von ihren verendeten Artgenossen. Bei der Räumung des Stalls wurden die knöchernen Überreste von mindestens 31 weiteren verendeten Tieren gefunden.

"Auch menschliche Tragödie"

Der Gesundheitszustand der noch lebenden Schweine war derart schlecht, dass sie notgeschlachtet werden mussten und in die Tierkörperverwertung nach Regau gebracht wurden. Die Landwirtin, die mit ihrem Mann und den drei erwachsenen Kindern im angrenzenden Bauernhaus wohnt, gab an, dass sie die Tiere noch am Vormittag gefüttert habe. Ihr 52-jähriger Mann sagte, er sei bereits ein Jahr nicht mehr im Stall gewesen.

Warum die verheerenden Zustände so lange unentdeckt blieben, ist unklar. "Es gibt keine Vorschrift, wonach in gewissen zeitlichen Abständen kontrolliert werden muss. Das passiert stichprobenartig", sagt Gmundens Bezirkshauptmann Alois Lanz. Es seien aber bislang keine Vorfälle im Zusammenhang mit dem Bauernhof bekannt gewesen. "Dass so etwas passiert, ist schrecklich. Vor allem ist es auch eine menschliche Tragödie", sagt Lanz.

Auch Roithams Bürgermeister Alfred Gruber (SP) war die Situation nicht bekannt. Er sei vor zwei Jahren wegen einer Straßenverlegung das letzte Mal persönlich am Hof der Familie gewesen. Die letzte feuerpolizeiliche Überprüfung, die im Abstand von zehn Jahren erfolgt, fand vor fünfeinhalb Jahren statt. "Ich habe schon bemerkt, dass sich die Landwirte zurückgezogen haben. Aber an so etwas denkt niemand", sagt Gruber.

Die beiden Landwirte werden bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen Tierquälerei angezeigt. "Der Stall ist jetzt leer und wird es auch auf jeden Fall bleiben. Das alles ist sehr bedauerlich", sagt Bezirkshauptmann Lanz.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema