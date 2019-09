66-jährige Mühlviertlerin starb bei Kollision auf der B1

Auf der B1 bei Asten (Bezirk Linz-Land) ist am Samstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß eine Frau ums Leben gekommen. Die 66-Jährige aus Saxen (Bezirk Perg) wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation noch am Unfallort starb.

Schwer verletzt wurde bei dem Unfall eine 68-Jährige aus St. Florian. Die Pensionistin war nach Zeugenangaben – so der Polizeibericht – mit ihrem Nissan aus bisher unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahn geraten und dort frontal mit dem Pkw der 66-Jährigen zusammengestoßen.

Schaulustige störten Einsatz

Die 68-jährige Autolenkerin aus St. Florian wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Notarzthubschrauber in den Med Campus III geflogen. Ihr Zustand ist laut Polizei weiterhin kritisch.

"Wir sind alarmiert worden, dass zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind", sagte Andreas Mayr, Vizekommandant der Feuerwehr Asten.

Die Bundesstraße war wegen des Unfalls für zwei Stunden gesperrt. Erschwert hat den Einsatz laut Rettungskräften, dass zahlreiche Schaulustige die Arbeiten behinderten. "Es stimmt, dass Schaulustige über ein Feld bis zu den Lärmschutzwänden gelaufen sind. Das gehört bei uns aber leider mittlerweile zum Arbeitsalltag bei Einsätzen", sagte Mayr. Die größte Herausforderung beim Unfall sei die Bergung der Schwerverletzten gewesen. "Immer wenn Menschen von uns aus dem Auto geschnitten werden müssen, gilt besondere Konzentration, und natürlich geht es dabei um jede Minute", sagte der Helfer.

Unfall mit Motorrad auf der A1

Auf ein vor ihm fahrendes Motorrad fuhr gestern früh ein 49-jähriger Slowake mit seinem Pkw im Gemeindegebiet Sattledt auf der A1 auf. Der 54-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems kam zu Sturz und wurde verletzt ins Krankenhaus Kirchdorf gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

